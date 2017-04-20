Проведение досрочного ЕГЭ в Орловской области признали честным

В регионе подвели предварительные итоги досрочного периода ЕГЭ-2017.

Напомним, что первые в этом году испытания прошли с 23 марта по 14 апреля. По данным Орловского регионального центра оценки качества образования (ОРЦОКО), экзамены сдавали 93 участника — в основном выпускники прошлых лет, у которых уже есть аттестат.

— Среди участников досрочной волны есть и учащиеся профессиональных образовательных организаций, которые планируют использовать результаты ЕГЭ при поступлении в высшие учебные заведения, — отметили в центре.

Общие результаты пока не проанализированы и не объявлены. Однако организаторы подвели предварительные итоги. Основной вывод – нарушений при проведении ЕГЭ не зафиксировано. Пункт для досрочной сдачи экзамена был создан на базе Орловского техникума технологии и предпринимательства. В нем велось видеонаблюдение, использовались технологии печати контрольных измерительных материалов и сканирования бланков ответов.

— Главным результатом нашей работы мы считаем честное и объективное проведение экзаменов при отсутствии нарушений, — говорит руководитель департамента образования Татьяна Шевцова. – Досрочная волна показала готовность Орловской области к проведению государственной итоговой аттестации в 2017 году.

По ее словам, региональная система видеонаблюдения уже отлажена и будет действовать во всех пунктах сдачи экзаменов.