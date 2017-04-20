В Орле директоров муниципальных предприятий могут лишить премий

Депутаты задумались над изменением системы материального поощрения.

Руководители муниципальных предприятий будут материально заинтересованы в прибыльной работе. Об этом сообщает пресс-служба Орловского горсовета народных депутатов. Вопрос о материальном поощрении руководителей МУПов был рассмотрен накануне на заседании комитета по экономической политике и развитию предпринимательства. Там был представлен проект нового «Положения об условиях оплаты труда руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий города Орла».

— Существующий порядок позволяет директору муниципального предприятия, работающему с убытками получать премии, — говорит вице-спикер горсовета Владимир Негин. — В новом положении премирование зависит от финансового результата деятельности предприятия.

Комитет рекомендовал мэру Василию Новикову внести проект документа на рассмотрение депутатов уже на ближайшей сессии. Напомним, что к этому их подтолкнула Контрольно-счетная палата. Уже много лет аудиторы призывают изменить систему премирования руководителей МУПов. По мнению КСП, она неэффективна, требует кардинального реформирования и согласованности с конечными результатами работы предприятия.

«Формула для расчета вознаграждений руководителей предприятий исключает их прямую заинтересованность в выполнении в полном объеме планов финансово-хозяйственной деятельности, — утверждается в отчете КСП. — Положение «О порядке и условиях оплаты труда руководителей муниципальных унитарных предприятий города Орла», утвержденное постановлением администрации города Орла от 23 апреля 2002 год № 1104, устарело. Оно содержит ссылки на недействующие нормативные правовые акты и не отвечает целям его принятия».

Счетная палата подчеркивает, что «информация о необходимости внесения изменений в вышеуказанное положение неоднократно направлялась в администрацию города и управление муниципального имущества и землепользования, но оставалась без внимания».