Вермишяну дали грамоту за сохранение культурного наследия Орловщины

20.04.2017 Новости

Работу главного архитектора оценили власти.

Начальник управления по госохране объектов культурного наследия Орловской области Сергей Семиделихин наградил бывшего главного архитектора региона Ваагна Вермишяна «за добросовестный труд, большой личный вклад в дело сохранения исторического культурного наследия Орловской области». Фотографию в соцсети Facebook опубликовала Екатерина Монастырецкая.

Кроме всего прочего, награда Вермишяну приурочена к Международному дню памятников и исторических мест.

Напомним, в начале апреля Ваагн Вермишян покинул пост главного архитектора Орловской области. Автор противоречивых проектов, в том числе торговой галереи у Александровского моста и элитки на Пролетарской горе, заявил, что выполнил на Орловщине свою работу. Впрочем, у жителей до сих пор возникают вопросы к его работе.


16 комментария Вермишяну дали грамоту за сохранение культурного наследия Орловщины

  4. Вот и я говорю: no comments. Умному орловчанину и так все ясно. Пусть повесит грамоту на стенку и любуется, как мы любуемся улицей Ленина.

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  5. Очень правильно дали. И я бы тоже дал за то, что товарищ свалил, не успев все свои каменные киоски с шаурмой расставить в культовых местах.

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  9. Отличный вклад. Орловцы/орловчане теперь гуляют по самой красивой в мире улице гробниц с захоронениями мозгов градоначальников.

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  10. Друзья, сколько же разных управлений наплодили современные правители России? Даже такое есть! И начальник, однако, есть! И зарплата у него, однако, хорошая есть! Да ещё, однако, от имени орловского народа, грамоты безграмотным «специалистам» раздаёт! Однако!!!

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  11. Испохабил главную улицу города, нагадил в сквере танкистов. Зато слава-то какая! Как говорила старуха шапокляк: Хорошими делами прославиться нельзя. Вот и бывший главный АРрррхритектор региона точно следует её заветам: Нагадил и свалил. Катись колбаской по малой Спасской. Попутного урагана тебе в спину.

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  15. Вот такие ‘Ваники’ и упражняются с нашей архитектурой…Главное, чтобы Ахтамар ему теперь не горчил, когда про Орел вспомнится…

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  16. Я давно пишу: по адресам пл. ленина 1 и пролетарская гора 1 нужно открыть официальные дурки.

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