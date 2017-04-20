Вермишяну дали грамоту за сохранение культурного наследия Орловщины

Работу главного архитектора оценили власти.

Начальник управления по госохране объектов культурного наследия Орловской области Сергей Семиделихин наградил бывшего главного архитектора региона Ваагна Вермишяна «за добросовестный труд, большой личный вклад в дело сохранения исторического культурного наследия Орловской области». Фотографию в соцсети Facebook опубликовала Екатерина Монастырецкая.

Кроме всего прочего, награда Вермишяну приурочена к Международному дню памятников и исторических мест.

Напомним, в начале апреля Ваагн Вермишян покинул пост главного архитектора Орловской области. Автор противоречивых проектов, в том числе торговой галереи у Александровского моста и элитки на Пролетарской горе, заявил, что выполнил на Орловщине свою работу. Впрочем, у жителей до сих пор возникают вопросы к его работе.