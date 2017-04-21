Орловцев призвали жаловаться на коллекторов

Претензии принимает служба судебных приставов.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Орловской области напомнило жителям региона о том, что они имеют право направить официальную претензию на работу коллекторских агентств в это ведомство. Именно приставы с текущего года наделены функциями по контролю за такими организациями. Они ведут специальный реестр и могут как включать, так и исключать из него коллекторские агентства. Находится реестр на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов РФ http://fssprus.ru/gosreestr_jurlic/

— Согласно новым требованиям законодательства, взыскивать долги с граждан вправе организации, вошедшие в единый реестр коллекторских агентств, — говорят в УФССП. — Коллекторские агентства, которые не числятся в реестре, не смогут взыскивать задолженность с физических лиц. В противном случае им грозит крупный штраф: для граждан в размере от 50 до 500 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 тысяч до 1 млн рублей, для юридических лиц — от 200 тысяч до 2 млн рублей.

Напомним, также, что требования к коллекторам значительно ужесточены. Так, им запрещено применять физическую силу и угрожать, уничтожать имущество должника или наносить ему вред, оказывать психологическое давление, скрывать номера телефонов и электронной почты и встречаться с должником чаще одного раза в неделю. Кроме того, они обязаны представляться в начале разговора, даже если это смс-сообщение или письмо на электронную почту: называть имя, фамилию и должность.

За нарушение этих требований предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей. А само агентство за правонарушение могут исключить из реестра.