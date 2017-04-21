Поселок Верховье сменит статус

Местные жители ратуют за присвоение райцентру почетного звания.

Как сообщили в пресс-службе Орловского облсовета, уже на ближайшем заседании регионального парламента может быть рассмотрена инициатива жителей райцентра Верховье. Они призывают присвоить поселку почетное звание «Населенный пункт воинской доблести».

Напомним, что это статус регионального значения. Он присваивается тем городам и селам, в которых или вблизи от которых в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои, а местные жители и советские воины проявили мужество и героизм в борьбе с захватчиками.

— В обосновании отмечается, что географическое положение поселка и расположенный в нем железнодорожный узел имели большое стратегическое значение как для фашистского наступления, так и для нашей обороны, — пояснили в облсовете. — В ноябре 1941-го и мае 1942 года на подступах к Верховью разворачивались ожесточенные бои. Здесь разгружались части всего Центрального фронта. Немецкая авиация нещадно бомбила станцию.

В справке также указано, что на территории района находятся 43 воинских захоронения, в которых покоятся около 4 тысяч советских воинов. Добавим, что ходатайство подписали ветераны, руководители поселка и депутаты.