Воронежский суд рассмотрел дело о бульдозерах «Дормаша»

Апелляционный суд признал законным снятие запрета на продажу машин.

19-й арбитражный апелляционный суд в Воронеже отклонил жалобу ООО «Меркатор Холдинг» по делу о судьбе пяти гусеничных бульдозеров Б-150, изготовленных орловским заводом «Дормаш». Напомним, что в прошлом году этой компании не удалось доказать свое право собственности на данную технику. В процессе приняли участие сотни рабочих «Дормаша», которым предприятие задолжало около 60 миллионов рублей по зарплате. По решению суда бульдозеры были переданы на торги. За счет выручки предполагается погасить часть долгов перед работниками.

«Меркатор Холдинг» не сдалось и обратилось в арбитражный суд Орловской области с иском к ЗАО «Дормаш» об истребовании имущества из чужого незаконного владения. То есть фирма, проиграв в федеральном суде, решила попробовать отсудить те же бульдозеры через арбитраж. В январе этого года определением суда были приняты обеспечительные меры. Управлению Федеральной службы судебных приставов по Орловской области запретили реализацию техники до вынесения решения по иску к «Дормашу».

Приставы обжаловали определение и добились отмены запрета. Обеспечительные меры были сняты 3 февраля 2017 года. Именно этот судебный акт обжаловало в апелляционной инстанции ООО «Меркатор Холдинг». Но воронежский суд оставил его в силе. У проигравшей стороны есть право обратиться в кассационную инстанцию.