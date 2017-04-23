Болховчанина осудили за кражу школьного отопления

Райсуд вынес обвинительный приговор по делу о хищении школьного имущества.

Перед судом предстал местный житель, который совершил преступление при помощи подростка. Как следует из материалов, они вдвоем подъехали к зданию неработающей Бориловской общеобразовательной школы, которое «охранялось сторожем и было предназначено для временного размещения материальных ценностей».

Подельники вынесли из здания девять чугунных радиаторов отопления. Установлено, что мужчина вырывал их из стен голыми руками. Похищенное погрузили на прицеп и скрылись. Вскоре их задержали. Подростка к уголовной ответственности привлекать не стали. Как установило следствие, мальчик не знал, что совершает преступление. Взрослый подельник обманул его, сказав, что они забирают якобы отданное ему имущество.

Мужчину же признали виновным в совершении кражи. Его наказали обязательными работами сроком на 360 часов.