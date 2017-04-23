Очевидцы: в Орле собутыльники на машине снесли туалет

В субботу в областном центре произошло необычное пьяное ДТП.

В Орле 21 апреля пьяные мужчины на автомобиле протаранили уличный туалет. Описание и фото происшествия опубликовали в группе «Типичный Орел». По словам свидетеля аварии, она произошла на перекрестке улиц Циолковского и Спивака.

— Мужчины обмывали покупку нового авто недалеко от места ДТП и решили прокатиться, — описал автор.

Алкоголь подвел водителя, и он протаранил забор одного из домов и снес уличный туалет, «припарковавшись» на его месте. Пострадал ли кто-то, неизвестно.