Очевидцы: в Орле собутыльники на машине снесли туалет

23.04.2017 Новости

В субботу в областном центре произошло необычное пьяное ДТП.

В Орле 21 апреля пьяные мужчины на автомобиле протаранили уличный туалет. Описание и фото происшествия опубликовали в группе «Типичный Орел». По словам свидетеля аварии, она произошла на перекрестке улиц Циолковского и Спивака.

— Мужчины обмывали покупку нового авто недалеко от места ДТП и решили прокатиться, — описал автор.

Алкоголь подвел водителя, и он протаранил забор одного из домов и снес уличный туалет, «припарковавшись» на его месте. Пострадал ли кто-то, неизвестно.


7 комментария Очевидцы: в Орле собутыльники на машине снесли туалет

    • Очевидно работники скорой, грузят же, желтая пластиковая доска как бы намекает. Не хотят чтобы наследил.

  4. Обоцрался, наверное, бедный человек от страха (я про которого в туалете). Хорошо, что в туалете был.

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