Очевидцы: в Орле собутыльники на машине снесли туалет

В субботу в областном центре произошло необычное пьяное ДТП.
В Орле 21 апреля пьяные мужчины на автомобиле протаранили уличный туалет. Описание и фото происшествия опубликовали в группе «Типичный Орел». По словам свидетеля аварии, она произошла на перекрестке улиц Циолковского и Спивака.
— Мужчины обмывали покупку нового авто недалеко от места ДТП и решили прокатиться, — описал автор.
Алкоголь подвел водителя, и он протаранил забор одного из домов и снес уличный туалет, «припарковавшись» на его месте. Пострадал ли кто-то, неизвестно.
Туалет жаль. Как теперь людям без туалета?
В автомобиль будут ходить теперь.
А зачем он пакеты на ноги одел?
Очевидно работники скорой, грузят же, желтая пластиковая доска как бы намекает. Не хотят чтобы наследил.
Слабоумие и отвага…
Обоцрался, наверное, бедный человек от страха (я про которого в туалете). Хорошо, что в туалете был.
Авто теперь на запчасти?