В Орле пьяница побил полицейского на вокзале

Мужчину признали виновным в нападении на представителя власти.

Железнодорожный районный суд Орла вынес обвинительный приговор в отношении ранее несудимого гражданина, который поколотил сотрудника полиции в декабре прошлого года. Инцидент произошел на железнодорожном вокзале областного центра. Несший дежурство сотрудник ППС заметил гражданина, который находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно и вызывающе.

Мужчине было предложено пройти в служебный автомобиль. По пути к машине он изловчился и ударил сопровождавшего его полицейского кулаком в глаз. В суде он объяснил свой поступок нежеланием ехать на медицинское освидетельствование. Поставленный сотруднику полиции «фингал» довел мужчину до суда. Его приговорили к выплате штрафа в размере 25 тысяч рублей.