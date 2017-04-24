Арбитраж обязал УКС расплатиться за отделку квартир в новостройке

Удовлетворен иск подрядчика к «Управлению капитального строительства Орла».

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел исковое заявление ООО «Изба» к акционерному обществу «Управление капитального строительства г. Орла» о взыскании 992 772 рублей. В процессе было рассмотрено и встречное исковое заявление. «УКС» требовало взыскать с «Избы» 400 тысяч рублей неустойки за нарушение сроков исполнения контракта.

Как следует из материалов дела, стороны заключили договор на внутреннюю отделку квартир в 17-этажной новостройке на улице Раздольной. Цена контракта составила 3 394 500 рублей. Подрядчик обязался выполнить такие работы, как огрунтовка потолков, оклейка стен тиснеными обоями, устройство покрытия из линолеума, установка плинтусов и керамической плитки в ванной комнате, установка межкомнатных дверей и т.д.

Как установил суд, свои обязательства по оплате выполненных работ заказчик исполнил частично, перечислив ООО «Изба» лишь 2 404 500 рублей. Изучив представленные материалы, арбитраж полностью удовлетворил основной иск и отказал в удовлетворении встречного. «УКС» обязали заплатить подрядчику оставшуюся сумму в размере 990 тысяч рублей, а также неустойку в размере 2 772 рубля. На решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже.