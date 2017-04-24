Арбитраж оценил потери от работы электричек

Воронежский суд отклонил апелляцию железнодорожной компании.

Девятнадцатый апелляционный суд в Воронеже рассмотрел жалобу ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» к правительству Орловской области в лице департаментов транспорта и финансов. Истец просил о взыскании 163 миллионов рублей убытков, «причиненных противоправными действиями ответчиков по государственному регулированию тарифов на услуги по перевозке в пригородном сообщении в 2012 году».

Как следует из материалов дела, в декабре 2011 года стороны заключили договор на организацию пригородного железнодорожного транспортного обслуживания населения на территории Орловской области. Власти региона взяли на себя обязательства по возмещению выпадающих доходов. Один из пунктов договора гласил, что «оплата компенсации в пределах лимитов бюджетных обязательств производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя».

По мнению истца, расходы на пригородные железнодорожные перевозки в 2012 году составили 266,2 миллиона рублей. Экономические потери, то есть выпадающие доходы, железнодорожники оценили в 163 миллиона. Но регион компенсировал всего 19,78 миллиона. Истец просил обязать правительство выплатить компенсацию в указанном им размере.

Суды двух инстанций встали на сторону областных чиновников. Они сослались на вышеуказанный пункт договора об оплате в пределах лимитов бюджетных обязательств. Лимит составлял ровно 20 миллионов рублей – такая сумма была заложена в бюджет региона. В связи с этим суд удовлетворил требования частично. Он обязал правительство доплатить до пресловутых 20 миллионов. Таким образом, железнодорожники отсудили лишь 220 тысяч рублей. Впрочем, они имеют право обжаловать решение в кассационной инстанции.