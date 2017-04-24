В Ливнах иностранец предстал перед судом за подделку документов

Суд Ливенского района рассмотрел дело о подделке миграционной карты.

Перед судом предстал уроженец одной из республик Средней Азии. Как следует из материалов дела, срок его пребывания в нашей стране был ограничен 90 сутками. Однако возвращаться на родину мужчина не пожелал. Он нашел неустановленного в ходе следствия человека, который пообещал уладить проблему.

Иностранец отдал ему свой паспорт. А спустя два часа получил документ обратно с проставленным в нем штампом о пересечении государственной границы. Кроме того, все тот же неизвестный передал ему поддельный бланк миграционной карты внесенными в него паспортными данными.

Далее мужчина попытался получить право на проживание в Ливенском районе. Но сотрудники миграционной службы определили подделку. Подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Его наказали штрафом в размере 50 тысяч рублей. Однако затем освободили от наказания в связи с амнистией, объявленной Госдумой в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.