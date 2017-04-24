В Орле фонд капремонта судится с жителями многоэтажки

Жители оказались недовольны ремонтом. РФКР оказался недоволен жителями.
Региональный фонд капитального ремонта Орловской области подал в суд на жителей дома №3 по улице Пролетарская гора, сообщает «Орловский меридиан». Жители многоэтажки остались недовольны капремонтом, который проводился с марта по октябрь 2016 года.
По их словам, канализация в доме находится в плачевном состоянии, однако ее не заменили, зато вставили глухие пластикоые окна. Новая штукатурка уже осыпается, а порожки разваливаются. Жильцы отказались подписывать документы по приемке работ, и РФКР подал на них в суд.
Представитель фонда, в свою очередь, отвечает, что все работы сделаны качественно. Жители слабо верят в положительный для себя итог судебной тяжбы.
Там живут не бедные люди. Могли бы на ремонт своего дома и сброситься.
Питерская контора делала с помощью гастарбайтеров. Почему они должны скидываться? У чиновников в стране денег больше чем у населения в целом, почему бы им не скинутся, что бы избавить людей от нищеты?
Подумай, что написал. Они уже сбросились , регулярно платя за капитальный ремонт. Ещё сброситься? А те деньги, кому ? На хорошую жизнь ребятам?
не плачу за капремонт)))
Пусть сбросятся на экспертизу и проведут ее.
Говносайт удаляет коменты
Не плачу за капремонт и вам советую — какая-то мутная организация с плохой репутацией.
Усиков вон сыночка подпихнул в эти рога-и-капыта)))