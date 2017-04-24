В Орле фонд капремонта судится с жителями многоэтажки

Жители оказались недовольны ремонтом. РФКР оказался недоволен жителями.

Региональный фонд капитального ремонта Орловской области подал в суд на жителей дома №3 по улице Пролетарская гора, сообщает «Орловский меридиан». Жители многоэтажки остались недовольны капремонтом, который проводился с марта по октябрь 2016 года.

По их словам, канализация в доме находится в плачевном состоянии, однако ее не заменили, зато вставили глухие пластикоые окна. Новая штукатурка уже осыпается, а порожки разваливаются. Жильцы отказались подписывать документы по приемке работ, и РФКР подал на них в суд.

Представитель фонда, в свою очередь, отвечает, что все работы сделаны качественно. Жители слабо верят в положительный для себя итог судебной тяжбы.