Банкротство МУП «ДЭУ» отложили из-за «Спецавтобазы»

Предприятия уже почти 10 лет не могут договориться о судьбе спорного имущества.

Арбитражный суд Орловской области в очередной раз продлил срок конкурсного производства муниципального унитарного предприятия «Дорожно-эксплуатационное управление» (МУП «ДЭУ»). В эту неприятную процедуру оно вступило еще в 2007 году. За это время успело родиться и подрасти целое поколение горожан, даже не подозревающих о том, что когда-то в Орле существовало такое предприятие. Занималось оно дорожным ремонтом и какое-то время считалось очень успешным.

Срок конкурсного производства продлен до 20 июля 2017 года. Косвенным виновником этого стало МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла». Еще в феврале 2008 году определением арбитражного суда Орловской области было утверждено мировое соглашение. Согласно ему, «Спецавтобаза» обязалась передать МУП «ДЭУ» товарно-материальные ценности на общую сумму 3 082 097,91 рубля. Однако до настоящего времени мировое соглашение не исполнено.

Те самые ценности до сих пор передаются. Впрочем, как следует из ходатайства о продлении процедуры конкурсного производства, не такое уж оно и ценное. Так, «Спецавтобаза» передала имущество на сумму 479 тысяч рублей. Оно «является низколиквидным, разукомплектовано и не имеет товарного вида». В отношении остального имущества «судебный пристав-исполнитель проводит мероприятия по его розыску и установлению места нахождения». При таких обстоятельствах арбитраж решил продлить процедуру.