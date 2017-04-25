«И Ленин такой молодой, и с очень большой головой». Новосильский памятник прославился на всю Россию

О памятнике Владимиру Ленину, после реставрации удивившему пользователей орловских сообществ несоразмерно большой головой, теперь знают и за пределами Орловщины. Пост с фотографией обновленного Ильича попал в раздел «Горячее» популярного развлекательного сайта «Пикабу» и на момент публикации занимал там второе место. Пользователи саркастично отреагировали на снимки из Новосиля.

— Надо было еще на пружине сделать голову-то… — И выскакивающие на пружинках глаза туда же. И гармошку в руки. Пусть тогда уж и из постамента как чёрт из табакерки выпрыгивает. И кричит — «Пролетариат!!!!! — Лампочка Ильича — Они подчеркнули, что он был недюжинного ума. — Башковитый был мужик. — И Ленин такой молодой, и с очень большой головой… Пользователи сайта 'Пикабу'

Один из комментаторов даже «починил» памятник с помощью фотомонтажа. Ему тут же посоветовали обратиться в администрацию и потребовать деньги за работу.

Напомним, памятник Владимиру Ленину в Новосиле пострадал от рук вандалов в конце марта 2017 года. Его отреставрировали к 22 апреля — дню рождения Ильича.