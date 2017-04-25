Орловцев просят высказать мнение о строительстве торговой галереи у Александровского моста

Общественники готовятся отстаивать исторический центр.
10 мая в администрации Орла пройдут публичные слушания по строительству торговой галереи из двух корпусов у подножия Александровского моста в районе памятника Лескову. Сделан еще один шаг к неоднозначному проекту, впервые опубликованному теперь уже бывшим главным архитектором Орловской области Ваагном Вермишяном. Многие жители уверены, что торговой галерее не место, и она перекроет виды с улицы Ленина и на нее.
Создан онлайн-опрос, в котором может принять участие каждый житель города. Его итоги будут подведены в преддверии публичных слушаний. Принять участие можно здесь.
«ОрелГрад» напоминает различные мнения о торговой галерее членов Градостроительного совета Орловской области:
«за» — галерейное оформление входа на мост и улицу Ленина придаёт месту торжественность и парадность и обозначает его «первоначальность», объекты будут задавать тон при входе в центральную пешеходную часть города;
«против» — левая часть галереи перекроет вид на Александровский мост со стороны памятника Лескову и испортит вид с улицы Ленина на сквер Ермолова.
Напомним, недавно были отменены публичные слушания по строительству элитки на Пролетарской горе — в связи с многочисленными обращениями граждан.
Давайте все недореализованные прожекты Вермишяна отправим в мусорную корзину и займемся чем-нибудь дельным. Это простое решение, но почему-то к нему никак не придут. Хватит с нас улицы Ленина.
Я против этой питерской эпидерсии!!!
Мало у нас торговых центров. Надо больше. БОЛЬШЕ. БООООЛЬШЕЕЕЕ!!!! торговых центров! Натыкать везде! ВЕЗДЕ! Ну просто ВЕЗДЕ!
Приезжают мои родственники из далёких городов-и надо показать им город.
И знаете, я теряюсь! В городе абсолютно нечего показать! Исторические здания у нас в депрессивном состоянии, заводы, коими можно было бы похвалиться- изничтожены. Парков нет, садов-скверов хороших тоже считай нет. Музеев- минимум и все они в основном краеведческие.
Покатать на речном трамвайчике? Окстись! На этом автобусе, что сейчас ходит- НИ ЗА ЧТО!
Зато у нас ну просто непотребное число магазинов!
Пусть строят галерею .Это будет красиво смотреться,или вы считаете ,что киоск с шаурмой лучше?
А может лучше заняться восстановлением Ленинской и сквера памяти вермишяна и Танкистов?
Из проекта только фонтан можно оставить.
Я только за фонтан!Город на реке и нет ни одного фонтана!
Я категорически против галлереи- очередного магазина.если вам надо «освоить» деньги восстановите ленинскую,восстановите 8 фонтанов, которые украшали город, помогите «зеленстрою»,а то скоро у нас в городе и клумб не будет.розарий на ленинской уничтожили.около «стекломаша» и «текмаша» тоже.Орловчане,давайте отстоим родной город перед теми,кому он просто вотчина и место обогащения.давайте вспомним, что мы сила и нас много и не дадим угробить город окончательно.пора покончить с торговыми центрами, от которых уже тошнит и некуда сходить погулять.Восстановите ливневку,доделайте набережную.сделайте дороги,которых НЕТ,и забудьте о прокладке дороги вдоль реки по набережной Дубровинского, где люди ,ныне еще здравствующие,сажали деревья и парк .осваивайте новые микрорайоны, не трогайте исторический центр.ведь раньше к нам люди ехали со всей России посмотреть родину писателей-орловцев.сейчас смотреть уже почти нечего.
Вот-вот — абсолютно согласен: незачем изобретать велосипед, когда можно хотя бы попытаться восстановить то действительно хорошее, что было, а это очень большая работа, а не какая-то показуха, которую нынешние власти затевают то тут, то там. Конечно, им проще сделать какое-то г…, выдавая его за добро, при этом считая большинство жителей Орла полными, ни в чем не разбирающимися, дебилами. Неужели то, о чем люди здесь пишут, не является на самом деле вполне очевидным и совершенно понятным даже непосвященным в наши местные перипетии желанием видеть свой город красивым не только за счет бесконечного множества разнообразных торговых точек?!
Очень красивый магазин просто невообразимо украсит одно из главных исторических мест города, можно сказать — его лицо. Неужели кто-то всерьез, положа руку на сердце, верит в эту бредовую идею?! По-моему, данную точку зрения могут отстаивать или недалекие люди, или те, кто от реализации данного проекта порядочно бабла срубит.
Была озвучена идея отдать под торговые площади арки Александровского моста, ещё когда шла его реконструкция. Более приемлемый вариант, не находите? Отремонтировать сходы, установить указатели. И место выгодное (центр), и не нужно рушить ландшафт.
Пусть в Ереване эти проекты осуществляют! Этой п/графии тут не место!!
Я против. Аргументы озвучивал ранее.
Половина торговых рядов стоят пустыми, а вам всё торговых площадей мало. ДЕБИЛОЙДЫ.
Против! Похабная «торгово-разливочная кишка!
Вот и показатель того, что власть занимается фик знает чем,только ни тем, во что действительно нужно вкладывать деньги. Зачем нам,жителям, эти фантомные проекты. Закончите хотя бы,качественно,юбилейные объекты,наведите порядок во дворах(многие жители по несколько лет не бывают на Ленинской,на фига им эта
КООПЕРАЦИЯ),закона нет о выгуле собак,загажено все возле домов,дорожки пешеходные хуже,чем в деревне(одни колдобины). Центр облагораживают,а на окраинах,во дворы страшно заходить. Власть,трать деньги разумно,достала эта клоунада.
Пример в тему: при коммунистах и при демократах власти упорно не обращают внимания на проблему, заключающуюся в практически полном отсутствии тротуара от «Галереи света» до 34-ой школы по Латышским стрелкам. В итоге: еще учась в вышеназванном учебном заведении, да и сейчас — проживая неподалеку, в осенне-весеннюю распутицу и в оттепель зимой, летом — в дождь приходится идти буквально по непролазной грязи вдоль частных домов и затопленному остатку тротуара вдоль дет. сада. И это несмотря на то, что несколько лет назад эту улицу асфальтировали, но о пешеходах, по-видимому, забыли. Как принимали дорогу после ремонта и кто принимал? О детях в школах и детских садах никто не подумал, зато проект пешеходного моста — ну край какая проблема!