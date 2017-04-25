Орловцев просят высказать мнение о строительстве торговой галереи у Александровского моста

Общественники готовятся отстаивать исторический центр.

10 мая в администрации Орла пройдут публичные слушания по строительству торговой галереи из двух корпусов у подножия Александровского моста в районе памятника Лескову. Сделан еще один шаг к неоднозначному проекту, впервые опубликованному теперь уже бывшим главным архитектором Орловской области Ваагном Вермишяном. Многие жители уверены, что торговой галерее не место, и она перекроет виды с улицы Ленина и на нее.

Создан онлайн-опрос, в котором может принять участие каждый житель города. Его итоги будут подведены в преддверии публичных слушаний. Принять участие можно здесь.

«ОрелГрад» напоминает различные мнения о торговой галерее членов Градостроительного совета Орловской области:

«за» — галерейное оформление входа на мост и улицу Ленина придаёт месту торжественность и парадность и обозначает его «первоначальность», объекты будут задавать тон при входе в центральную пешеходную часть города;

«против» — левая часть галереи перекроет вид на Александровский мост со стороны памятника Лескову и испортит вид с улицы Ленина на сквер Ермолова.

Напомним, недавно были отменены публичные слушания по строительству элитки на Пролетарской горе — в связи с многочисленными обращениями граждан.