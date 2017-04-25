Орловцу запретили покидать город из-за охотничьих патронов

Житель Орла ответил перед судом за незаконное хранение боеприпасов.

Суд Железнодорожного района Орла признал местного жителя виновным в незаконном приобретении и хранении боеприпасов. Его наказали ограничением свободы сроком на шесть месяцев. В течение этого периода ему запрещено выезжать за пределы Орла и менять постоянное место жительства без разрешения специализированного надзорного органа. Кроме того, он обязан регулярно отмечаться в полиции.

До суда мужчину довели девять охотничьих патронов, которые он носил в кармане дубленки. При личном досмотре их обнаружили и изъяли сотрудники полиции, задержавшие мужчину за совершение административного правонарушения. Суд сослался не только на федеральный закон об оружии, но и на «Правила оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации». Согласно им, хранение оружия и патронов разрешается только юридическим и физическим лицам, получившим в органах внутренних дел разрешение.

Изъятые боеприпасы были направлены на экспертизу. Как следует из заключения, они «являются изготовленными промышленным способом винтовочными спортивно-охотничьими патронами кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм к нарезному спортивному и охотничьему огнестрельному оружию, комбинированным охотничьим ружьям и вкладным нарезным стволикам для гладкоствольных охотничьих ружей». Мнения эксперта хватило для вынесения обвинительного приговора.