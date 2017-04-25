Под Орлом школу уличили в ущемлении прав инвалидов

Суд обязал обеспечить доступ «колясочников» в образовательное учреждение.

Решение вынес суд Верховского района, с иском в который обратилась местная прокуратура. Она требовала понудить к действию чиновников районной администрации и руководство Коньшинской основной общеобразовательной школы. Как показала прокурорская проверка, вход в здание не оборудован пандусом и поручнями «либо иными подъемными устройствами и механизмами для подъема инвалидов-колясочников».

Между тем, этого требует федеральное законодательство. Представители школы заявили, что им не выделяют средства из бюджета. Суд обязал администрацию Верховского района обеспечить необходимое финансирование. К тому же здание принадлежит муниципалитету, а у школы оно находится всего лишь на праве оперативного управления.

Как сообщили в суде Верховского района, исковые требования были удовлетворены в полном объеме. Чиновникам на поиск денег отвели срок до 1 августа 2017 года, школе на установку пандусов — до 1 сентября текущего года.