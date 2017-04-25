В честь Дня Победы звонки и телеграммы однополчанам – бесплатно

В честь Дня Победы «Ростелеком» традиционно дарит ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны возможность бесплатно пообщаться с однополчанами, родными и близкими в других городах России и ближнего зарубежья.

Ветеранам Великой Отечественной войны предоставляется до 100 бесплатных минут на звонки на стационарные и мобильные телефоны как в конце апреля, так и в начале мая по каждому из направлений1:

* внутризоновые звонки (в населенные пункты одного субъекта РФ);

* междугородные звонки по России;

* международные звонки в страны ближнего зарубежья: Украина, Беларусь, Молдова, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан, Армения, Грузия, Абхазия, Латвия, Литва, Эстония, Южная Осетия.

«9 Мая 1945 года – особая веха героической летописи нашей страны. В этот день закончилась самая жестокая, самая кровопролитная война ХХ столетия. Память о той Великой Победе объединяет всех – ведь нет в России семьи, которую не опалила бы война. Отдавая дань памяти павшим героям, чествуя ныне здравствующих ветеранов Великой Отечественной войны, наша компания уже не первый год дарит возможность бесплатного общения», — отметил директор Орловского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Солдатенков.

Кроме того, с 25 апреля по 10 мая 2017 года ветераны могут бесплатно отправить телеграммы по России и в указанные страны ближайшего зарубежья. Отправку телеграмм можно заказать с домашнего телефона, установленного по месту регистрации ветерана, а также в пунктах приема телеграмм.

Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский: «От лица многотысячного коллектива компании «Ростелеком» поздравляю всех участников Великой Отечественной войны с Днем Победы. Традиционно в честь 9 мая наша компания представляет ветеранам возможность бесплатно пообщаться с родными и близкими, с участниками военных действий и тружениками тыла в других городах и странах. Желаем всем вам крепкого здоровья, бодрого духа, любви родных и близких и только мирного неба! Сердечная благодарность и низкий поклон за ваши ратные и трудовые подвиги!»

Возможность совершить бесплатные внутризоновые, междугородные и международные звонки будет предоставлена в специализированных учреждениях (госпитали, дома ветеранов и др.), а также в переговорных пунктах при предъявлении удостоверений.

Подробности предоставления бесплатных звонков и телеграмм можно узнать по телефону 8-800-100-0-800 (звонок из любого региона России бесплатный) и на сайте www.rt.ru.