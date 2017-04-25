В Орле ФСБ задержала условных террористов

Как сообщили в ведомстве, 21 апреля УФСБ по Орловской области на полевом центре ОрЮИ МВД имени Лукьянова провело тактико-специальную тренировку «Пункт». В ходе нее были отработаны мероприятия по пресечению теракта и устранению его последствий.

— По сценарию тренировки четверо неизвестных лиц, вооруженных автоматическим оружием, подъехали на легковом автомобиле к зданию кафе, захватили в заложники 15 посетителей и сотрудников и выдвинули органам власти ряд требований. Проведенные переговоры не принесли желаемых результатов, в связи с чем было принято решение о проведении контртеррористической операции, в процессе которой условные террористы обезврежены, заложники освобождены, последствия теракта нейтрализованы, — сообщили в Оперативном штабе.

Условные террористы были успешно задержаны.