В Орле на отлов и эвтаназию животных потратят 300 тысяч рублей

Областное управление государственных закупок объявило тендер.

Условия электронного аукциона предварительно были согласованы с городской станцией по борьбе с болезнями животных. Как следует из конкурсной документации, начальная цена контракта составляет 298 766,9 рубля. Потенциальным участникам предложено побороться за право «на оказание услуг по отлову, транспортировке, временной передержке в течение 10 суток и регулированию численности безнадзорных собак, обнаруженных на территории муниципального образования «Город Орел».

Победитель аукциона на бюджетные средства должен отловить 91 бродячее животное. Из них восемь должны стерилизовать. Остальных, судя по документам, ожидает «отлов, транспортировка, эвтаназия и утилизация».

К подрядчику будут предъявлены строгие требования. Так, ему запретят «производить изъятие безнадзорных животных в людных местах и вблизи образовательных учреждений во время их работы». Нельзя забирать животных, оставленных на привязи возле магазинов и аптек, а также при наличии ошейников.

Добавим, что менее месяца назад из-за отсутствия заявок на участие был признан несостоявшимся аналогичный аукцион с начальной ценой контракта 396 тысяч рублей.