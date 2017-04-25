В Орле началась подготовка пляжей к купальному сезону

Приемка пляжных объектов стартует 23 мая.

В текущем году в Орле будет работать не более двух официальных пляжей – на озере Светлая жизнь и на реке Ока в районе городского парка культуры и отдыха. Но каждый из них еще должен пройти проверку. Состояние пляжей оценят сотрудники Главного управления МЧС. Старт купального сезона, согласно постановлению администрации Орла, намечен на 1 июня.

По нашим данным, подготовка пляжей к новому сезону должна быть завершена к 23 мая. Из муниципальной казны на эти цели будет выделено около 120 тысяч рублей. Денег должно хватить на установку аншлагов, покраску пляжных объектов и монтаж оборудования. Как раз в эти дни администрация города ищет подрядчика. Демонтаж пляжного оборудования начнется 1 сентября – по окончании купального сезона.