В Орле ЖЭУ №1 оштрафовали на 100 тысяч рублей

25.04.2017 Новости

Управляющая компания не исполнила предписание жилищной инспекции.

Как сообщили в пресс-службе Управления государственной жилищной инспекции Орловской области, Заводской райсуд оштрафовал ООО «УК ЖЭУ №1» на 100 тысяч рублей за неисполнение предписания. Поводом стала ситуация вокруг дома №74 по улице Нормандия-Неман. Жители хотели перечислять плату за коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям, но УК решение собственников не исполняла.

Предписание, которое было выдано жилинспекцией, также было проигнорировано, и вопрос пришлось решать через суд.


2 комментария В Орле ЖЭУ №1 оштрафовали на 100 тысяч рублей

  2. Жрэп(заказчик)так же не исполняет решение собственников. Так же обращались в жилищную инспекцию, но всё бесполезно. Уже три года гоняют из одной организации в другую и не чем не помогают

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