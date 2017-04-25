В Орле ЖЭУ №1 оштрафовали на 100 тысяч рублей

Управляющая компания не исполнила предписание жилищной инспекции.
Как сообщили в пресс-службе Управления государственной жилищной инспекции Орловской области, Заводской райсуд оштрафовал ООО «УК ЖЭУ №1» на 100 тысяч рублей за неисполнение предписания. Поводом стала ситуация вокруг дома №74 по улице Нормандия-Неман. Жители хотели перечислять плату за коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям, но УК решение собственников не исполняла.
Предписание, которое было выдано жилинспекцией, также было проигнорировано, и вопрос пришлось решать через суд.
это жэу номер ноль. хуже я не видел, хотя жил в трех районах города.
Жрэп(заказчик)так же не исполняет решение собственников. Так же обращались в жилищную инспекцию, но всё бесполезно. Уже три года гоняют из одной организации в другую и не чем не помогают