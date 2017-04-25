В Орле ЖЭУ №1 оштрафовали на 100 тысяч рублей

Управляющая компания не исполнила предписание жилищной инспекции.

Как сообщили в пресс-службе Управления государственной жилищной инспекции Орловской области, Заводской райсуд оштрафовал ООО «УК ЖЭУ №1» на 100 тысяч рублей за неисполнение предписания. Поводом стала ситуация вокруг дома №74 по улице Нормандия-Неман. Жители хотели перечислять плату за коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям, но УК решение собственников не исполняла.

Предписание, которое было выдано жилинспекцией, также было проигнорировано, и вопрос пришлось решать через суд.