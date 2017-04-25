В Орловской области пересчитали иностранцев

В регионе зафиксирован миграционный приток из Беларуси, Таджикистана и Армении.

На 1 января 2017 года в нашей области насчитывалось 13 484 иностранных гражданина из 108 государств. Из них 90,4 процента составляют граждане стран СНГ. В 2016 году было зафиксировано снижение количества прибывающих в область граждан Украины (на 22,4 процента), Казахстана (на 11,6) и Узбекистана (на 9 процентов).

В то же время увеличился миграционный поток из Беларуси, Таджикистана и Армении: на 42,4, 37 и 9 процентов соответственно. Доля граждан стран Евросоюза составила 2,8 процента от общего количества иностранцев, находящихся на Орловщине. Также подсчитано, что 8 139 иностранных граждан находятся в регионе с частной целью, 2 302 — рабочей, 1 115 — учебной, 270 — туристической, 90 — деловой, 40 – транзитной и т.д.

По разрешению на временное проживание на территории области проживают 5 555 иностранцев. Среди них преобладают выходцы из Украины — 73,3 процента от общего количества. Доля выходцев из Армении составляет 4,6 процента, Молдовы и Узбекистана — по 4,4, Таджикистана — 4, Азербайджана — 2,9, Казахстана — 2,5, Киргизии — 1,6 и Грузии — 0,5.