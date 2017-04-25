В Орловской области подготовили рейтинг автошкол

Управление ГИБДД по Орловской области опубликовало рейтинг автошкол за 2016 год. Он составлялся на основе процента учеников, сдавших теоретический экзамен с первого раза, а также успешно справившимися с двумя этапами вождения — автодромом и вождением в городских условиях. Также был подведен общий рейтинг.

Так, согласно диаграмме, лучшие водители выходят из стен ОрЮИ МВД РФ имени В.В. Лукьянова. В среднем 57% учеников справляются со всеми экзаменами с первого раза. Из «общедоступных школ» в лидерах «Автостандарт-Плюс» — 56%. «Бронза» — за Академией ФСО с результатом в 53%. Орловский ДОСААФ, к примеру, показал результат в 41%.

Теорию лучше всего знают выпускники всё той же АФСО — в среднем 88 из 100 сдающих делают это с первого раза. Далее в рейтинге «теоретиков» — «Орловский техникум агротехнологий и транспорта» (72%) и юридический институт — 70%.

Со сдачей вождения на автодроме ситуация более ровная: «Автостандарт-Плюс» и ООО «Автошкола» — по 72%, АФСО и ООО «Апрель» — по 69%. Недалеко и общий лидер рейтинга: курсанты юридического института позволили учебному центру набрать 63% в рейтинге.

Ученики почти всех организаций, которые готовят водителей, показывают провальные результаты, выезжая на этап экзамена в городских условиях. Лишь три учебных центра могут похвастаться тем, что каждый третий их выпускник сдает «город» с первого раза: «Автостандарт-Плюс» (46%), ОрЮИ (37%), Мценский ДОСААФ (34)%. Два центра едва преодолели отметку в 20%.