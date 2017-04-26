Орловца отправили в колонию за пользование тайником

Три года тюрьмы получил молодой человек за покупку «синтетика».

Обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителя города Орла вынес суд Железнодорожного района. Подсудимого признали виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотического средства. Его приговорили к лишению свободы сроком на три года. Отбывать наказание молодой человек будет в исправительной колонии общего режима. Кстати, ранее он не имел проблем с законом.

Молодой человек понес наказание за покупку синтетического наркотика так называемым дистанционным способом. Продавца, в отношении которого также возбуждено уголовное дело, нашел через интернет. Созвонился с ним и договорился о покупке. Оплатил товар при помощи электронной платежной системы. Затем ему на телефон пришло сообщение с подробной инструкцией. В ней было указано местонахождение тайника с закладкой. Как только покупатель забрал оттуда наркотик, его задержали оперативники.