Орловчанка изуродовала топором двух собутыльников

Теперь женщине грозит уголовное преследование по статье «Покушение на убийство».

Посиделка с алкоголем в деревне Колки Кромского района едва не закончилась двойным убийством. Детали происшествия рассказали в Следственном управлении СК РФ по Орловской области. Фигурантом уголовного дела стала 48-летняя местная жительница. Она подозревается в покушении на убийство.

Инцидент произошел 18 апреля. Дама была в гостях у своего сожителя вместе со своей знакомой. Компания распивала спиртные напитки, но в один момент у женщины взыграла ревность. Схватив топор, она начала бить им по своему возлюбленному и подруге. Оба потеряли сознание, а ревнивая сельчанка сбежала.

Пострадавшим удалось выжить только благодаря своевременной медицинской помощи. Стражи порядка задержали обвиняемую и заключили под стражу. Расследование продолжается.