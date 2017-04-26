Под Орлом свалка люминесцентных ламп спровоцировала уголовное дело

Ее обнаружили местные жители.

Следственный комитет Орловской области возбудил уголовное дело по факту обнаружения несанкционированной свалки люминесцентных ламп, обнаруженной 20 апреля, сообщили в ведомстве. Ее нашли у пруда в поселке Саханский Орловского района. Местная жительница позвонила в полицию и, по ее словам, на место приехали сотрудники разных спецслужб, в том числе для замера радиационного фона.

Использованные люминесцентные лампы относятся к первому классу опасности для окружающей среды и должны быть утилизированы особым способом. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов» и сейчас ищут тех, кто выкинул лампы.