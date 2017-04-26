Под Орлом свалка люминесцентных ламп спровоцировала уголовное дело

26.04.2017 Новости

Фото Ольги Полстянкиной

Ее обнаружили местные жители.

Следственный комитет Орловской области возбудил уголовное дело по факту обнаружения несанкционированной свалки люминесцентных ламп, обнаруженной 20 апреля, сообщили в ведомстве. Ее нашли у пруда в поселке Саханский Орловского района. Местная жительница позвонила в полицию и, по ее словам, на место приехали сотрудники разных спецслужб, в том числе для замера радиационного фона.

Использованные люминесцентные лампы относятся к первому классу опасности для окружающей среды и должны быть утилизированы особым способом. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов» и сейчас ищут тех, кто выкинул лампы.


1 комментарий Под Орлом свалка люминесцентных ламп спровоцировала уголовное дело

  1. Водила слишком ушлый, будет тебе счастье! Если найдут конечно. А не найдут, ту бабку затаскают всякие бумажки подписывать.

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