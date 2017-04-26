В Орле «ревнивцу с Монастырки» грозит почти 15 лет тюрьмы

Суд начал рассмотрение нашумевшего уголовного дела.

Суд Советского района приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного в отношении ранее судимого местного жителя Андрея Бочкова. Его обвиняют в убийстве. Напомним, что, по версии следствия, страшное преступление он совершил 17 ноября 2016 года на улице Огородной в Орле.

Мужчина вытащил из салона автомобиля свою бывшую сожительницу Яну Савчук и жестоко ее избил, после чего сбежал с места преступления. Яна попала в больницу. Увы, медики не сумели спасти ей жизнь. Она скончалась на следующий день. Бочков был задержан и помещен в СИЗО. В феврале этого года прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала материалы в суд.

Сегодня начался процесс. Гособвинение лично поддержал прокурор Орловской области Иван Полуэктов. Он запросил для убийцы наказание в виде 14 лет и 11 месяцев лишения свободы. Впрочем, суд редко полностью соглашается с позицией стороны обвинения по вопросу о сроке наказания. Но вряд ли в случае признания вины Бочков получит менее 9 лет заключения. По нашим данным, приговор будет оглашен на следующей неделе.

Добавим, что дело вызвало широкий общественный резонанс из-за сотрудницы полиции, теперь уже бывшего участкового уполномоченного Натальи Башкатовой. За несколько минут до избиения она предложила Яне Савчук, молившей защитить ее от агрессивного кавалера, «выехать и описать ее труп». В отношении Башкатовой также было возбуждено уголовное дело, следствие по нему продолжается.