Облсуд повторно оправдал Сергея Будагова

27.04.2017 Новости

Приговор оставлен в силе.

27 апреля Орловский областной суд оставил в силе оправдательный приговор бизнесмену, владельцу «Орловской Нивы» Сергею Будагову, сообщили в пресс-службе суда. Оснований для удовлетворения жалобы гособвинения не было найдено.

Напомним, Сергей Будагов был задержан сотрудниками ФСБ при попытке передачи денег начальнику департамента госимущества Орловской области Андрею Синягову — по версии правоохранителей, пятимиллионный транш предназначался для решения вопросов с павильонами «Родное село». Гособвинение просило для Будагова 8 лет лишения свободы, сам бизнесмен отрицал свою вину.

В Железнодорожном суде посчитали, что дача взятки — результат провокации, а в действиях отсутствуют объективные и субъективные основания в совершении преступления, и вынесли Будагову оправдательный приговор.


2 комментария Облсуд повторно оправдал Сергея Будагова

  2. И что теперь делать Андрюшке Караулову? Выходит он бедолага все наврал в своей замечательной (а теперь выходит и не такой замечательной) передаче «Момент истины». А истина как в стихах Есенина …. в вине. Вопрос только в каком или какой?

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