Облсуд повторно оправдал Сергея Будагова

Приговор оставлен в силе.
27 апреля Орловский областной суд оставил в силе оправдательный приговор бизнесмену, владельцу «Орловской Нивы» Сергею Будагову, сообщили в пресс-службе суда. Оснований для удовлетворения жалобы гособвинения не было найдено.
Напомним, Сергей Будагов был задержан сотрудниками ФСБ при попытке передачи денег начальнику департамента госимущества Орловской области Андрею Синягову — по версии правоохранителей, пятимиллионный транш предназначался для решения вопросов с павильонами «Родное село». Гособвинение просило для Будагова 8 лет лишения свободы, сам бизнесмен отрицал свою вину.
В Железнодорожном суде посчитали, что дача взятки — результат провокации, а в действиях отсутствуют объективные и субъективные основания в совершении преступления, и вынесли Будагову оправдательный приговор.
Ожидаемое событие.
И что теперь делать Андрюшке Караулову? Выходит он бедолага все наврал в своей замечательной (а теперь выходит и не такой замечательной) передаче «Момент истины». А истина как в стихах Есенина …. в вине. Вопрос только в каком или какой?