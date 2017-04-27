Облсуд повторно оправдал Сергея Будагова

Приговор оставлен в силе.

27 апреля Орловский областной суд оставил в силе оправдательный приговор бизнесмену, владельцу «Орловской Нивы» Сергею Будагову, сообщили в пресс-службе суда. Оснований для удовлетворения жалобы гособвинения не было найдено.

Напомним, Сергей Будагов был задержан сотрудниками ФСБ при попытке передачи денег начальнику департамента госимущества Орловской области Андрею Синягову — по версии правоохранителей, пятимиллионный транш предназначался для решения вопросов с павильонами «Родное село». Гособвинение просило для Будагова 8 лет лишения свободы, сам бизнесмен отрицал свою вину.

В Железнодорожном суде посчитали, что дача взятки — результат провокации, а в действиях отсутствуют объективные и субъективные основания в совершении преступления, и вынесли Будагову оправдательный приговор.