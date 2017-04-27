Опубликован график ограничения движения в Орле 1 мая

Движение транспорта перекроют в связи с проведением публичных мероприятий.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, 1 мая в областном центре будут введены временные ограничения на движение транспорта. Связано это с проведением публичных мероприятий, приуроченных к празднованию Первомая. Итак, движение автотранспорта будет закрыто:

— с 9.00 до 9.30 по площади Мира (участок между улицами Пушкина и Московской);

— с 9.30 до 10.00 по маршруту: Гостиница «Орел» — площадь Мира – Красный мост – улица Гостиная – площадь перед входом на Ленинский мост со стороны Заводского района.

Объезд водителям рекомендуется осуществлять по улицам:

— ул. Комсомольская, ул. Розы Люксембург, ул. 5 Августа, ул. 3-я Курская, пер. Новосильский, ул. Московская;

— ул. Комсомольская, ул. 1-я Посадская, ул. Брестская, ул. Октябрьская, ул. 60-летия Октября, ул. Герцена, ул. Московская.

Кроме того, стоянка автотранспорта будет запрещена с 6 до 12 часов на площади Мира (участок между улицами Пушкина и Московской) и на улице Карачевской (участок от ул. Гостиной до ул. 1-й Посадской).