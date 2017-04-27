Улицу в Орле назвали именем артиста хора имени Александрова

Память погибшего Аркадия Узловского увековечат в микрорайоне «Зареченский».

Депутаты горсовета поддержали ходатайство горожан и назвали именем Аркадия Узловского новую улицу в микрорайоне «Зареченский». Напомним, что идея возникла сразу после трагедии. 25 декабря прошлого года произошла авиакатастрофа, в которой погибли артисты легендарного хора имени Александрова.

Среди жертв катастрофы оказался и наш земляк Аркадий Аркадьевич Узловский. Как отметили в пресс-службе горсовета, с ходатайством о наименовании улицы выступил профессорско-преподавательский состав и студенты Орловского государственного института культуры, в котором обучался артист.