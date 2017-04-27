Улицу в Орле назвали именем артиста хора имени Александрова

Память погибшего Аркадия Узловского увековечат в микрорайоне «Зареченский».
Депутаты горсовета поддержали ходатайство горожан и назвали именем Аркадия Узловского новую улицу в микрорайоне «Зареченский». Напомним, что идея возникла сразу после трагедии. 25 декабря прошлого года произошла авиакатастрофа, в которой погибли артисты легендарного хора имени Александрова.
Среди жертв катастрофы оказался и наш земляк Аркадий Аркадьевич Узловский. Как отметили в пресс-службе горсовета, с ходатайством о наименовании улицы выступил профессорско-преподавательский состав и студенты Орловского государственного института культуры, в котором обучался артист.
Чем прославился Аркадий? Кроме того что играл в хоре и трагически погиб в авиакатастрофе?
Прежде всего тем, что избрал героическую профессию — офицер, а не продемонстрировал в военкомате геморрой, плоскостопие и (или) иные физические недуги либо «нетрадицианальность» и т.п.
Вам бы Сергунчик самому не мешало бы отдать воинский долг Родине. Тогда бы вы научились отличать офицера от рядового . А парню земля пухом.
Тезка, уже отдал (служил 2 года), хотя считаю, что к 18 годам просто в силу возраста не мог успеть задолжать Родине. Просто лично не знал погибшего, а на опубликованном здесь портрете не видны знаки различия — по «золотому» отливу погонов подумал, что это офицерская парадная форма.
Лучше критиковать, когда информация достоверно известна, а не предполагается Вами.
Не понимаю принцип. Если бы долетел — никто бы и не вспомнил.
Наверно может звучать кощунственно моё заявление, но я не одобряю прогиб городских властей. Ничего не имею возразить против личности погибшего, наверно хорошим был человеком, но этого не достаточно для увековечивания памяти.
Почтили память земляка — хорошо! Ну, а когда же в городе появится улица имени настоящего русского героя Николая СИРОТИНИНА????? Уже высказывался, а сейчас в особенности — не нужна нам в Орле улица латышских стрелков, в сегодняшней Латвии даже мера их за русскую речь штрафуют. А эта улица у нас в Орле практически в центре.