В АИЖК всплыли «Славянские корни»

На счетах агентства числятся давние непогашенные займы.

Как стало известно «ОрелГраду», к АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования Орловской области» (АИЖК) возникли новые вопросы. Напомним, что бывший руководитель этого предприятия Сергей Кочергин находится под следствием. На днях ему был продлен срок ареста. Тем временем всплывают новые подробности деятельности предприятия под его руководством.

В частности, сотрудники областной КСП при проверке обнаружили отдельный субсчет 58.8 «Предоставленные займы». На нем числятся займы с общей задолженностью в сумме 8,9 миллиона рублей, выданные ОАО ООЦРО «Развитие» пяти юридическим и 96-и физическим лицам по программе «Славянские корни».

Проект был запущен при губернаторе Егоре Строеве и с треском провалился. Он был одной из первых попыток строительства в регионе коттеджных поселков по программе возведения доступного жилья. Добавим, что при учреждении АИЖК, которое также состоялось при Егоре Строеве, в его уставный капитал были внесены долги «Развития», которым в то время руководил ныне покойный соратник экс-губернатора Владимир Соболев. Фактически «Развитие» присоединили к АИЖК, обременив вновь созданную компанию чужими долгами.

«Договоры на выдачу займов и предоставление обеспечения по ним, графики платежей с начисленными процентами отсутствуют (не переданы АИЖК при присоединении к нему ОАО ООЦРО «Развитие»), — говорится в отчете КСП. — Соответственно, по данным займам не отслеживаются сроки их гашения, не производится начисление и взыскание процентов. В проверяемый период основная часть займов по программе «Славянские корни» не гасилась. В 2015 году были разовые платежи по гашению пяти займов на общую сумму 267,3 тысячи рублей, в первом полугодии 2016 года — гашение одного займа на 10,9 тысячи рублей».