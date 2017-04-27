В Орле нерадивому владельцу квадроцикла отказали в компенсации

Облсуд встал на защиту продавца.

Как сообщили в пресс-службе Орловского областного суда, рассмотрен иск орловца к ООО «Мото Бутик» о защите прав потребителей. Истец заявлял, что купленный квадроцикл неоднократно ломался, и требовал расторгуть договор купли-продажи, вернуть ему деньги, а также выплатить неустойку, компенсацию морального вреда и судебные расходы.

Советский районный суд частично удовлетворил требования разгневанного покупателя, но облсуд в апелляции углубился в дело чуть детальнее. Выяснилось, что спорный квадроцикл использовался с явными нарушениями эксплуатационных требований. Поэтому и истец не может считаться законным потребителем.

— Установив, что спорный квадроцикл использовался истцом с нарушением правил эксплуатации в целях, не связанных с домашними либо семейными нуждами, судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда решение районного суда отменила и отказала в удовлетворении иска, — заключили в облсуде.