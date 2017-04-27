В Орле все-таки появится сквер Семьи

Депутаты горсовета одобрили название сквера в центре Орла.

Решение было принято на сессии городского парламента, которая проходит сегодня, 27 апреля. Депутаты одобрили идею присвоения названия скверу, ограниченному улицами Брестской, 7 Ноября и Ленина, а также левым берегом реки Орлик. Эта территория станет сквером Семьи.

— Предварительно вопрос о названии объекта дважды рассматривался на заседании комиссии по наименованию, переименованию улиц и установке объектов монументального искусства на территории города, — отметили в пресс-службе горсовета. — Сквер является излюбленным местом горожан. В нем проходят праздничные и тематические мероприятия.

Напомним, что там размещены популярные арт-объекты: скамьи примирения, желаний и вдохновения.