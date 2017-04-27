В Орле загорелся частный дом на улице МОПРа

Пожилой хозяйке стало плохо, и ей потребовалась помощь врачей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области, в 13:55 спасатели отправились тушить частный дом №2 по улице МОПРа. Неподалеку от него находится пожарная часть — огнеборцы увидели и отправились на спасение еще до вызова. Хозяйка дома — пенсионерка — переволновалась, но в пожаре не пострадала. Медики помогли ей, дав успокоительное.

Возгорание произошло на чердаке. Он пострадал от огня. Сейчас открытое горение ликвидировано, пожарные проливают конструкции.