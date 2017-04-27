В орловские колонии пытались передать 8 колюще-режущих предметов

В УФСИН подвели итоги оперативной работы за первый квартал 2017 года.

В управлении ФСИН России по Орловской области подвел итоги оперативно-служебной деятельности за первые три месяца текущего года. Сообщается, что за отчетный период оперативными отделами учреждений УИС области оказана помощь правоохранительным органам в раскрытии 96 преступлений.

— За первый квартал текущего года при попытке доставки изъято 1,64 г наркотических веществ, 174,86 тысячи рублей и восемь колюще-режущих предметов, — сообщили в пресс-службе УФСИН.

В ведомстве подчеркивают, что в режимных учреждениях области не допущено побегов из-под надзора, охраны, при конвоировании, массовых и групповых эксцессов со стороны спецконтингента.