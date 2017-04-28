Глава областной КСП отказался отвечать на вопрос о кинотеатре «Родина»

Депутаты облсовета не услышали от главного ревизора внятного ответа.

На заседании Орловского облсовета у народных избранников возник ряд вопросов к председателю Контрольно-счетной палаты Ивану Левину. Так, депутат Игорь Рыбаков поинтересовался судьбой кинотеатра «Родина». Он сослался на годовой отчет КСП.

Из него следует, что в декабре 2015 года АО «АИЖК Орловской области» был продан кинотеатр «Родина» с земельным участком 25,38 соток, расположенный в Орле на улице Московской, 32. Покупателем стало ООО «АСК Инжиниринг», цена сделки составила 40,9 млн рублей.

— В отчете сказано, что оплата не произведена, а к ООО «АСК Инжиниринг» претензии по неисполнению условий договора не направлялись, — подметил Игорь Рыбаков. – У меня вопрос: так за продажу кинотеатра «Родина» до сих пор не перечислено ни рубля?

Однако Иван Левин отказался отвечать на вопрос депутата, сославшись на тайну следствия. По его словам, материалы проверки находятся в правоохранительных органах, ведется следствие.

— Я не могу сейчас ответить на этот вопрос, — несколько раз подчеркнул Иван Левин.

Добавим, что согласно выпискам из ЕГРП право собственности на здание кинотеатра «Родина» и земельный участок с 11 января 2016 года было зарегистрировано за ООО «АСК Инжиниринг», а с 28 июня 2016 года – уже за ООО «Мостострой-66» с оформлением обременения по ипотеке.