Орловский омбудсмен сообщил о барабашках и слежке с других планет

Александр Лабейкин представил отчетный доклад на сессии Орловского облсовета.

Областные парламентарии на сегодняшнем заседании приняли к сведению доклад о работе за 2016 год уполномоченного по правам человека в Орловской области Александра Лабейкина. Документ содержит массу любопытной информации. Но наибольший интерес, пожалуй, вызвал раздел о праве граждан на оказание медицинской помощи, а именно: психиатрической.

Омбудсмен отметил, что оказание такой помощи регламентирует федеральный закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». В нем закреплена добровольность обращения за психиатрической помощью. Поэтому гражданам, обращающимся по вопросу госпитализации или лечения у психиатра своих родственников или знакомых, часто отказывают, несмотря на то, что такие больные порой создают невыносимые условия для жизни своим членам семьи и соседям.

«Следует отметить, что в 2016 году обращения такого рода к уполномоченному значительно увеличились, — говорится в докладе. — На прием обращались граждане по вопросам «поимки невидимок», «проживания барабашек», «отравления неизвестными газами», «слежек через спутники, установленные на других планетах» и т.д. В подобных случаях внимательное отношение, участие и сочувствие, отсутствие сарказма дают положительный результат».

По его мнению, один из способов борьбы с дискриминацией людей с психическими расстройствами состоит в том, чтобы «заменить дезинформацию новыми знаниями и пониманием». Создание программ защиты, публичного обучения и контакты с психически больными людьми через общественные институты помогут развеять мифы и повысить степень внимания к психическим болезням и страдающим от них людям, уверен омбудсмен.