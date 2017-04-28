Орловский омбудсмен сообщил о барабашках и слежке с других планет

Александр Лабейкин представил отчетный доклад на сессии Орловского облсовета.
Областные парламентарии на сегодняшнем заседании приняли к сведению доклад о работе за 2016 год уполномоченного по правам человека в Орловской области Александра Лабейкина. Документ содержит массу любопытной информации. Но наибольший интерес, пожалуй, вызвал раздел о праве граждан на оказание медицинской помощи, а именно: психиатрической.
Омбудсмен отметил, что оказание такой помощи регламентирует федеральный закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». В нем закреплена добровольность обращения за психиатрической помощью. Поэтому гражданам, обращающимся по вопросу госпитализации или лечения у психиатра своих родственников или знакомых, часто отказывают, несмотря на то, что такие больные порой создают невыносимые условия для жизни своим членам семьи и соседям.
«Следует отметить, что в 2016 году обращения такого рода к уполномоченному значительно увеличились, — говорится в докладе. — На прием обращались граждане по вопросам «поимки невидимок», «проживания барабашек», «отравления неизвестными газами», «слежек через спутники, установленные на других планетах» и т.д. В подобных случаях внимательное отношение, участие и сочувствие, отсутствие сарказма дают положительный результат».
По его мнению, один из способов борьбы с дискриминацией людей с психическими расстройствами состоит в том, чтобы «заменить дезинформацию новыми знаниями и пониманием». Создание программ защиты, публичного обучения и контакты с психически больными людьми через общественные институты помогут развеять мифы и повысить степень внимания к психическим болезням и страдающим от них людям, уверен омбудсмен.
Кстати
Ежегодно БУЗ Орловской области «Орловский психоневрологический диспансер» психиатрическая помощь оказывается около 12 тысячам пациентам. В 2016 году по заболеваниям обратились 12 772 человека, в том числе первично – 3 068. На амбулаторном принудительном лечении состоят 94 человека, на активном диспансерном наблюдении – 374.
Я — бы так ответил: паранормальные явления существуют, также, как наука Уфооогия, и кстати — это не считается шизофренией, вопрос в другом: если человек в это не верит и утверждает при этом, что у людей шизофрения, мне думается у такого человека, даже понятие о Боге станет, тотальной глюцинацией или аттеизмом. Все эти феномены есть и их надо изучать, а не направлять людей на психиатрическое обследование. Все барабашки, домовые — это есть проявление полтергейста.
хорошо сказал!
И это самая главная проблема (умалешенные и инопланетяне), которой «занимается» этот уполномоченный??. А других (конституционных например) нарушений прав ЧЕЛОВЕКА он не нашёл?? Видать насмотрелся передач на Рен-ТВ и сочинил отчёт. Молодец! За зарплату в сотню тысяч (или больше??) можно сочинить и получше.