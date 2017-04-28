«Ростелеком» в Ливнах познакомил бизнес-сообщество с новейшими телеком-решениями

Орловский филиал «Ростелекома» 27 апреля познакомил ливенских предпринимателей с современными телекоммуникационными решениями компании. Представители компании презентовали бизнесменам услуги «Новой телефонии», «Wi-Fi для бизнеса», корпоративной мобильной связи, виртуального ЦОД и «Видеонаблюдения».

Представленные решения помогают предпринимателям значительно снизить капительные расходы на приобретение и обслуживание IT-оборудования и сосредоточиться на ведении собственного бизнеса. Для организации этих услуг используется инфраструктура «Ростелекома».

«Высокая надежность облачной платформы «Ростелекома» и доступная стоимость услуг позволит нашим клиентам эффективно решать свои бизнес-задачи без значительных вложений в собственную IT-структуру», – отметил заместитель директора Орловского филиала ПАО «Ростелеком» – директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Виталий Андрюшин.

Участникам презентации продемонстрировали работу услуги «Видеонаблюдение» в режиме реального времени. Между организациями в городах Ливны и Орел сотрудники «Ростелекома» организовали видеомост. Все присутствующие смогли увидеть торжественное открытие фестиваля «Русский путешественник».

«Ростелеком» предлагает ресурсы, на базе которых удобно развивать свой бизнес без риска потери важных данных, – отметил Георгий Щепин, руководитель сети салонов сотовой связи. – Радует, что подобный формат презентации позволяет на месте обсудить перспективы сотрудничества напрямую с руководством компании».

В специально оборудованной демо-зоне желающие могли протестировать все представленные на презентации сервисы, оценить их удобство и получить консультацию у экспертов «Ростелекома».

Об этих и других современных сервисах ПАО «Ростелеком» более подробно можно узнать на портале www.rt.ru