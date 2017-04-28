В Орле спортшкола провернула аферу с бобслейным санями?

КСП рассказала о возбужденных по ее проверкам уголовных делах.

Депутаты Орловского облсовета сегодня на очередном заседании утвердили отчет председателя областной Контрольно-счетной палаты Ивана Левина о работе за 2016 год. В документе, в частности, содержится информация о трех уголовных делах, которые были возбуждены по материалам аудиторских проверок. Одно из них возбуждено по факту закупки бобслейных саней для СДЮШОР № 1.

По данным КСП, в конце 2015 года спортшкола заключила договор с ООО «Фокинком» на поставку бобслейных двухместных саней на сумму 2 100 000 рублей. По условиям контракта, поставщик должен был поставить товар новым, не использованным, не бывшим в употреблении у других лиц, не восстановленным и не собранным из восстановленных и использованных компонентов, без видимых и скрытых дефектов.

«В ходе визуального осмотра с применением фототехники, по состоянию на 11 февраля 2016 года, было установлено, что приобретенные бобслейные сани имеют явные следы эксплуатации, — говорится в докладе КСП, — а именно: внешняя поверхность корпуса имеет многочисленные сколы и царапины лакокрасочного покрытия; одно из сидений спортсмена не прикручено к раме; на дне саней с внутренней стороны и на сиденьях имеются многочисленные царапины от соприкосновения с шипованной обувью спортсменов; ручки и держатели саней обернуты черной матерчатой изолентой; какие-либо элементы заводской упаковки бобслейных двухместных саней, упаковочные листы, ярлыки, наклейки или пломбы отсутствуют; сопроводительная документация на бобслейные двухместные сани представлена в виде копий; печать и подписи представителя изготовителя, реквизиты завода-изготовителя, заводской идентификационный номер отсутствуют; гарантийный паспорт также не представлены. Таким образом, определить год выпуска, модель, производителя и серийный номер изделия в ходе осмотра не представляется возможным».

Добавим, что уголовное дело по данному факту возбуждено сразу по двум статьям Уголовного кодекса РФ: по части 3 статьи 159 «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере» и части 3 статьи 160 «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».