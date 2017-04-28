Власти: митинг против «Платона» в Орле не был согласован

28.04.2017 Новости

«ОрелГрад» пытается разобраться в деталях переписки дальнобойщиков и чиновников.

Напомним, сегодня в Орле произошел скандал с митингом против системы «Платон»: спустя 15 минут после начала, как казалось организаторам, разрешенного митинга, активистов разогнала полиция. После этого они поехали в мэрию требовать ответа у замглавы администрации Орла Сергея Мерзликина, но тот сначала закрылся у себя в кабинете, а потом сбежал.

Дальнобойщики уповали на ответ, полученный от чиновника. В нем он предложил провести митинг на том месте, где и расположились «антиплатоновцы» — на площади перед УВМ 28 апреля в 11 часов. В свою очередь, пресс-служба администрации Орловской области предоставила «ОрелГраду» текст уведомления Андрею Усикову от координатора местных дальнобойщиков Владимира Богатищева. Судя по тексту, оно было как раз реакцией на ответ Мерзликина.

— В связи с тем, что на предложенное заместителем главы администрации города Орла Мерзликиным С.М. время и место: Московское шоссе, д. 137, проведение митинга реально невозможно, просим Вас еще раз рассмотреть запрошенные нами места проведения митинга, — говорится в обращении.

Видимо, «невозможность», заявленная дальнобойщиками, и стала поводом для разгона митинга. Впрочем, это не отменяет странный выбор позиции Сергея Мерзликина, который при возникновении критической ситуации сначала заперся в кабинете, а затем скрылся в коридорах мэрии.


6 комментария Власти: митинг против «Платона» в Орле не был согласован

  1. Такими темпами он скоро фамилию поменяет и смоется за границу в составе отряда кромских «казаков».

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  2. Разве это мужик? «Сначала закрылся у себя в кабинете, а потом сбежал» тьфу блин……….

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  3. Мы как резервации живём! Ничего нельзя! Какой митинг можно согласовать? Митинг в поддержку губернатора и его команды?

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  4. Влад, а что конкретно было предложено дальнобойщикам — ты не пытался разобраться? От чего конкретно они отказались? Уж поинтересуйся, напиши. А то текст на заказной похож.

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