Власти: митинг против «Платона» в Орле не был согласован

«ОрелГрад» пытается разобраться в деталях переписки дальнобойщиков и чиновников.

Напомним, сегодня в Орле произошел скандал с митингом против системы «Платон»: спустя 15 минут после начала, как казалось организаторам, разрешенного митинга, активистов разогнала полиция. После этого они поехали в мэрию требовать ответа у замглавы администрации Орла Сергея Мерзликина, но тот сначала закрылся у себя в кабинете, а потом сбежал.

Дальнобойщики уповали на ответ, полученный от чиновника. В нем он предложил провести митинг на том месте, где и расположились «антиплатоновцы» — на площади перед УВМ 28 апреля в 11 часов. В свою очередь, пресс-служба администрации Орловской области предоставила «ОрелГраду» текст уведомления Андрею Усикову от координатора местных дальнобойщиков Владимира Богатищева. Судя по тексту, оно было как раз реакцией на ответ Мерзликина.

— В связи с тем, что на предложенное заместителем главы администрации города Орла Мерзликиным С.М. время и место: Московское шоссе, д. 137, проведение митинга реально невозможно, просим Вас еще раз рассмотреть запрошенные нами места проведения митинга, — говорится в обращении.

Видимо, «невозможность», заявленная дальнобойщиками, и стала поводом для разгона митинга. Впрочем, это не отменяет странный выбор позиции Сергея Мерзликина, который при возникновении критической ситуации сначала заперся в кабинете, а затем скрылся в коридорах мэрии.