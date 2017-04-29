Орловский облсовет одобрил закон о тишине

Утверждены периоды времени, в которые не допускается нарушение тишины и покоя граждан.

Депутаты Орловского облсовета на сегодняшнем заседании в окончательной редакции утвердили закон о тишине. Напомним, что он вводит дополнительные ограничения. Отныне не допускается нарушение тишины и покоя граждан с 23.00 до 7.00 часов по местному времени в рабочие дни и с 23.00 до 10.00 часов по местному времени в выходные (суббота, воскресенье) и установленные федеральным законодательством нерабочие праздничные дни.

К действиям, нарушающим тишину и покой граждан, новый закон относит: использование на повышенной громкости звуковоспроизводящих и звукоусиливающих устройств и механизмов; громкие крики, свист, пение, игру на музыкальных инструментах; осуществление земляных, строительных, ремонтных, разгрузочно-погрузочных и других видов работ; использование пиротехнических средств и изделий.

— Проект закона был подготовлен в целях заключения соглашения между правительством Орловской области и Министерством внутренних дел о передаче полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, органам внутренних дел, — объяснила председатель комитета по законодательству, государственному строительству, правопорядку и депутатской деятельности Лариса Удалова.

По ее словам, для заключения соглашения необходимо было принять отдельный нормативный правовой акт, устанавливающий требования по соблюдению тишины и покоя граждан на территории Орловской области.