Орловский облсовет одобрил закон о тишине

Утверждены периоды времени, в которые не допускается нарушение тишины и покоя граждан.
Депутаты Орловского облсовета на сегодняшнем заседании в окончательной редакции утвердили закон о тишине. Напомним, что он вводит дополнительные ограничения. Отныне не допускается нарушение тишины и покоя граждан с 23.00 до 7.00 часов по местному времени в рабочие дни и с 23.00 до 10.00 часов по местному времени в выходные (суббота, воскресенье) и установленные федеральным законодательством нерабочие праздничные дни.
К действиям, нарушающим тишину и покой граждан, новый закон относит: использование на повышенной громкости звуковоспроизводящих и звукоусиливающих устройств и механизмов; громкие крики, свист, пение, игру на музыкальных инструментах; осуществление земляных, строительных, ремонтных, разгрузочно-погрузочных и других видов работ; использование пиротехнических средств и изделий.
— Проект закона был подготовлен в целях заключения соглашения между правительством Орловской области и Министерством внутренних дел о передаче полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, органам внутренних дел, — объяснила председатель комитета по законодательству, государственному строительству, правопорядку и депутатской деятельности Лариса Удалова.
По ее словам, для заключения соглашения необходимо было принять отдельный нормативный правовой акт, устанавливающий требования по соблюдению тишины и покоя граждан на территории Орловской области.
Может хоть теперь мусор перестанут вывозить в 5 утра. А то эти новые мусоровозки гудят пипец!
Пусть депутаты сначала наведут порядок с ночными клубами. Так, например, «Версаль», что на Веселой, расположен среди жилых домов и работает до 6 утра. Там то убивают, ор стоит на два квартала, то пьяные молодые часа в 3-4 часа веселятся по полной: орут, свистят, горланят песни. Никому нет покоя!
Ночной клуб должен быть в каждом доме и работать круглосуточно. Спать на том свете будете.
мда…. закон то хорошо… но пока наши доблестные правоохранительные органы приезжают (в течении 1-1,5 часа), то, как правило, и музыка и крики уже утихают…. А так нормуль, конечно, в 23-30 играет музыка на весь подъезд и к «музыканту» не достучишься)) Приходится вызывать полицию. Приезжают, музыки уже не слышно))) Записывают показания, разводят руками, типо ничего сделать не можем)) нет состава правонарушения и уезжают))) Потом присылают извещение, что дело закрыто за неимением нарушения и типо соседи не подтвердили шум в подъезде))))
А я бы » использование на повышенной громкости звуковоспроизводящих и звукоусиливающих устройств и механизмов; громкие крики, свист, пение, игру на музыкальных инструментах» вообще бы запретил. Глухие могут слушать в наушниках.