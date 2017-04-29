Почетных граждан Орловской области ограничат в финансовых льготах

Внесены изменения в порядок выплаты пожизненного материального обеспечения.

Поправки утверждены исполняющим обязанности главы региона Александром Будариным. Он внес изменения в постановление правительства Орловской области от 7 марта 2013 года № 78 «О социальной поддержке лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин Орловской области». Согласно ему, почетные граждане имеют право на пожизненное ежемесячное материальное обеспечение и на ежегодную денежную компенсацию расходов на санаторно-курортное лечение.

Постановление дополнено несколькими пунктами, которые ограничивают права этих льготников. Отныне выплата ежемесячного материального обеспечения будет приостанавливаться «на период прохождения государственной службы РФ, при замещении государственной должности РФ, государственной должности субъекта РФ, муниципальной должности, замещаемых на профессиональной постоянной основе».

Словом, если почетный гражданин решит поработать в органах власти, то его временно лишат выплат из областного бюджета. Впрочем, покинув пост, он получит их обратно.