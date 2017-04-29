Под Орлом полиция раскрыла дело о краже посуды

30-летний вор пойман.

Сотрудники ОМВД России по Свердловскому району раскрыли кражу из сараев в деревне Яковлево, сообщили в пресс-службе полиции. По словам заявителя — 40-летнего местного жителя, воры пробрались и похитили чугунную и алюминиевую посуду в период с марта по апрель этого года.

Оперативники остановили, что злоумышленник сломал замки на сараях. Вскоре его удалось найти. 30-летний рецидивист, житель того же района, признался в преступлении. Похищенное имущество было частично изъято.

— В отношении подозреваемого следователи СО ОМВД России по Свердловскому району возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище». Ведется следствие, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.