Владимир Путин решит спор между Орловской и Брянской областями

Орловская и Брянская области не поделили границу.

Депутаты Орловского облсовета затребовали у правительства региона информацию о ситуации на границе между Брянской и Орловской областями. Она уже много лет не урегулирована. По словам заместителя начальника областного управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Наталии Анненковой, речь идет о так называемой «Жучковской даче» между Дмитровским районом Орловщины и Брасовским районом Брянщины.

— Границы Орловской области были установлены в 1937 году, а Брянской — в 1944-м, — пояснила Наталия Анненкова. – Это так называемые военные планшеты. По ним принимаются все решения органами Росреестра как нашей области, так и соседней. В 1968 году границы Орловской области претерпели изменения, но данной территории они не коснулись. Картографические материалы не менялись.

По ее словам, уже в наше время в 2011 году были установлены границы Дмитровского района, год спустя – Брасовского. С тех пор между областными администрациями ведется переписка о начале согласительных процедур. Но стороны пока не могут договориться. Хотя, казалось бы, все просто. Текстовая часть документации по данной территории совпадает, землеустроительная тоже. Имеет расхождения только графическая часть, которая нанесена на военные планшеты. Но…

— Выход из ситуации мы видим таким, — говорит Наталия Анненкова. – Два высших должностных лица обеих областей заключают соглашение, которое согласуется с высшим законодательным органом каждого субъекта, и направляют на рассмотрение на федеральный уровень. Если таким способом решение спорного вопроса невозможно, его принимает президент, а согласительные процедуры назначаются Конституционным судом.