Губернатор повысил прожиточный минимум для орловцев

Величина прожиточного минимума возросла на 304 рубля.

Глава Орловской области Вадим Потомский издал постановление об установлении величины прожиточного минимума в Орловской области за I квартал 2017 года. Базовый размер, то есть прожиточный минимум на душу населения, составил 9 043 рубля. По сравнению с предыдущим кварталом он увеличен на 304 рубля. Это весьма ощутимо. Для сравнения: в IV квартале 2016 года прожиточный минимум был сокращен на 175 рублей.

Ключевой показатель также утвержден по основным социально-демографическим группам. Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума установлена в размере 9 694 рубля (в IV квартале 2016 года – 9 377), для пенсионеров – 7 533 (7 291), для детей – 9 023 (8 660) рубля.

Напомним, что минимум используется для оценки уровня жизни населения при разработке и реализации социальных программ, а также для оказания социальной помощи малоимущим.