Мценск появился в системе координат

Орловский облсовет внес поправки в закон о статусе и границах города Мценска.

Сразу два региональных закона пришлось изменить областным парламентариям. По словам заместителя начальника областного управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Наталии Анненковой, таковы требования нового федерального законодательства. До сих пор Мценск жил по областному закону, принятому в 2004 году. Согласно ему была утверждена граница города Мценска как муниципального образования в виде картографического описания.

Однако теперь федеральное законодательство требует, чтобы границы утверждались «посредством определения плоских прямоугольных координат характерных точек в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости». После внесения поправок территория Мценска не изменилась. Но теперь он появился в системе координат – каждая кадастровая точка, а их около сотни, отныне зафиксирована в областном законе. Добавим, что город граничит со следующими сельскими поселениями: Спасско-Лутовиновское, Подберезовское, Подмокринское и Аникановское.