В Орловской области зарегистрировали 2 тысячи онлайн-касс

В налоговой службе обсудили проблемы перехода на новую систему ККТ.

Как напоминает пресс-служба Управления ФНС по Орловской области, к 1 июля 2017 года бизнес должен перейти на использование контрольно-кассовой техники (ККТ) нового образца. В режиме реального времени она будет передавать информацию о покупках и продажах в информационную систему налоговых органов. Считается, что это сделает отношения бизнеса и налоговиков более прозрачными и освободит организации от бюрократических проволочек.

Вопросы реализации реформы накануне обсудили на заседании рабочей группы в инспекции ФНС России по городу Орлу. В частности, было отмечено, что на данный момент в Орловской области онлайн-ККТ используют более 2 000 налогоплательщиков. Многим представителям бизнеса региона переход на новые кассы еще предстоит.

— Новый порядок применения ККТ реализует ряд преимуществ как для налогового администрирования, так и для бизнеса, — говорит начальник контрольного отдела УФНС России по Орловской области Наталья Попова. — Новые кассы просты в использовании, не требуют обязательной регистрации в налоговом органе, предоставляют инструменты для эффективного ведения бизнеса и минимизируют налоговые проверки.

По ее словам, внедрение онлайн-касс несет свои плюсы и для потребителей: они смогут вести гражданский контроль за бизнесом.