Топ-5 самых богатых депутатов орловского облсовета

Народные избранники отчитались о доходах.

Депутаты Орловского областного Совета народных депутатов отчитались о доходах за 2016 год. Некоторые сделали это впервые — после выборов состав заксобрания области значительно обновился, что отразилось и на рейтинге самых богатых депутатов. Бессменных его лидеров Сергея Трофимова и Николая Ямбуренко в облсовете уже нет — как нет и депутатов, чей годовой доход превышает 15 миллионов рублей. К слову, в первой пятерке нет ни спикера Леонида Музалевского, который, судя по декларациям, год от года беднеет, ни его первого заместителя Михаила Вдовина.

Заметим, что в топ-5 попали четыре представителя «Единой России», что, впрочем, учитывая их долю в заксобрании, неудивительно.

На первом месте расположился единственный не связанный с «ЕР» депутат — самовыдвиженец Игорь Рыбаков. Бизнесмен задекларировал сумму в 14 789 073,40 рублей. Общая площадь приусадебных участков, которые имеются во владении Рыбакова, превышает 18210 квадратных метров. Депутат в общей сложности имеет доли в 22 жилых домах, общая площадь его владений — чуть больше 2 тысяч квадратных метров. Также у Рыбакова есть несколько квартир, гаражей, хозяйственных зданий, складов и даже железная дорога.

Автопарк Игоря Рыбакова по сравнению с 2015 годом не изменился — автомобили ВАЗ-21041, BMW X5 и Монтажный кран на гусеничном ходу РДК-25-1. Отметим, что годовой доход народного избранника в 2016 году упал на 11 миллионов рублей, сократившись почти вдвое.

Второй по достатку в облсовете — Сергей Прозукин. Он задекларировал 11 277 678,8 рублей. В собственности народного избранника — 8 земельных участков общей площадью 8820,1 квадратных метров, квартира площадью 35,8 квадратных метров, теплица, оросительная система водоснабжения длиной 3857 погонных метров и несколько зданий общей площадью 3784,5. «Вишенкой на торте» является «объект незавершенного строительства» площадью 125,2 квадратных метра. В пользовании у Прозукина — жилой дом площадью 225 квадратных метров.

Совместно с супругой Прозукин владеет автомобилями «Mercedes-Benz GL 350 BLUETEK 4 MATIC» и «Mazda CX-5». Две дочери депутата пополам владеют квартирой площадью 75,5 квадратных метров.

На третьем месте — гендиректор «Интер РАО — Орловский энергосбыт» Юрий Юрьев, задекларировавший доход в 7 667 982 рублей. В собственности депутата оказался земельный участок под индивидуальное жилищное строительство площадью 2 497 квадратных метров. Пополам с супругой Юрьев владеет приусадебным земельным участком площадью 1,6 тысяч квадратных метров и жилым домом площадью 412,6 квадратных метров.

Во владении супруги Юрьева — еще два нежилых помещения общей площадью чуть больше 56 квадратных метров и машиноместо. Гендиректор «Интер РАО — Орловский энергосбыт», согласно декларации, передвигается на автомобиле «Джип Гранд Чероки».

Стоит отметить тот факт, что сам Юрий Юрьев в 2016 году заработал на 360 тысяч больше, чем годом ранее, а вот задекларированный доход его супруги снизился с 6,6 миллионов до скромных 133 тысяч.

Четвертая в списке самых богатых депутатов облсовета – вице-спикер Лариса Удалова, работающая в заксобрании на постоянной основе. Согласно декларации, ее годовой доход составил 5 874 715,40 рублей. В собственности у нее числятся три земельных участка общей площадью 5065 квадратных метров, жилой дом площадью 479 квадратных метров и квартира в 55,6 квадратных метров. Передвигается Удалова на кроссовере BMW X5.

Отметим, что по сравнению с 2015 годом доход Ларисы Удаловой сократился на 822 тысячи рублей, зато в прошлом году депутат приобрела квартиру.

Замыкает наш топ-5 депутат Эдуард Федотов. Его годовой доход составил 5 438 572,98 рублей. В его собственности доли в трех земельных участках общей площадью 52928 квадратных метров, квартира площадью 102,8 квадратных метра и бесконтактная мойка самообслуживания площадью 223,4 квадратных метра. Автомобиль депутата — «Форд Фокус» 2013 года.

Супруга Эдуарда Федотова в прошлом году заработала 55 267,58 рублей. Вместе с дочерью и двумя сыновьями она пользуется квартирами площадью 37,5 и 102,8 квадратных метров. Первая также находится в пользовании у самого депутата.